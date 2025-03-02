На саммите Стармер и Зеленский встретятся с лидерами стран Европы, включая глав Европейского союза и НАТО.

В воскресенье, 2 марта, в Великобритании пройдет саммит европейских лидеров, который даст возможность продвинуться к "справедливому и прочному миру в Украине".

"Премьер-министр в эти выходные вновь заявил о своей непоколебимой поддержке Украины и решимости найти путь вперед, который положит конец незаконной войне России и гарантирует Украине прочный мир, основанный на суверенитете и безопасности", – сказано в заявлении британского правительства.

На саммите в Лондоне британский премьер Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский встретятся с лидерами стран Европы, включая глав Европейского союза и НАТО. На встрече ожидают лидеров Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. На саммите будут присутствовать в том числе министр иностранных дел Турции, генеральный секретарь НАТО, президенты Европейской комиссии и Европейского совета.

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"Премьер-министр ясно дал понять, что без Украины не может быть переговоров об Украине, что он и подтвердил, тепло приветствуя президента Зеленского на Даунинг-стрит в субботу вечером в преддверии саммита", – сказано в сообщении.

Лидеры на саммите сосредоточатся на следующих вопросах:

Укрепление позиций Украины в настоящее время – включая постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию.

Необходимость заключения прочного долгосрочного соглашения, которое обеспечит постоянный мир в Украине и гарантирует, что Украина сможет сдерживать и защищать себя от будущих российских нападений.

Следующие шаги по планированию надежных гарантий безопасности.

"В партнерстве с нашими союзниками мы должны активизировать подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности, а также продолжить обсуждения с Соединенными Штатами. У нас есть возможность объединиться, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир в Украине, который обеспечит ее суверенитет и безопасность. Настало время объединиться, чтобы гарантировать наилучший исход для Украины, защитить европейскую безопасность и обеспечить наше коллективное будущее", – заявил Кир Стармер.

Саммит по Украине в Британии

Несколько дней назад издание Bloomberg сообщило, что лидеры Европы встретятся в Великобритании для обсуждения войны в Украине и обороны.

Позже стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет президента Украины Владимира Зеленского и других европейских лидеров в Лондоне в воскресенье, 2 марта.

Зеленский должен был отправиться туда после подписания соглашения по полезным ископаемым в США. Однако встреча в Белом доме обернулась ссорой, и украинский лидер покинул Вашингтон. В Британии, как и ряде других европейских государств, высказали поддержку Украине и Зеленскому. Днем 1 марта президент Украины прибыл в Лондон.

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