После нескольких встреч в Париже, европейские лидеры могут собраться в Великобритании для обсуждения ряда насущных вопросов.

Великобритания ведет переговоры о созыве европейских лидеров для дальнейшего обсуждения войны России против Украины. Встреча может состояться уже в воскресенье, 2 марта 2025 года, став продолжением саммитов, проведенных в Париже президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных источников.

Однако они предупредили, что планы еще не окончательны и могут измениться, а также что в качестве альтернативы встреча может пройти в виртуальном формате. При этом премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что встреча в воскресенье действительно планируется.

"Я надеюсь, что эта более масштабная [оборонная] мобилизация Европы, государств-членов и Европы в целом станет фактом. [Перед встречей на следующем Европейском совете] мы будем в Лондоне в воскресенье вместе с нашими британскими друзьями и группой лидеров, чтобы обсудить эти совместные планы по обороне", - заявил он, передает The Guardian.

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Европейские лидеры продолжают активно пытаться убедить президента США Дональда Трампа не торопиться с заключением соглашения о прекращении огня с Россией, поскольку в Европе опасаются, что это усилит позиции Москвы и ослабит безопасность континента.

В офис премьер-министра Великобритании отказались комментировать возможные переговоры. Потенциальная встреча, организованная Великобританией, позволила бы лидерам обсудить итоги их переговоров с Трампом и его администрацией за последнюю неделю и сохранить единую позицию, говорится в материале.

Другие новости о ситуации в мире

Ранее УНИАН сообщал, что встреча Трампа и Макрона раскрыла резкие разногласия по Украине. На переговорах они показывали дружеские отношения. Но Макрон ясно дал понять, что не согласен с Трампом по некоторым ключевым вопросам относительно Украины.

Кроме того, в Белом доме ответили, когда Трамп встретится с Путиным и Зеленским. Трамп также хочет достичь подписания соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым. Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Трамп ожидает того, что Зеленский подпишет соглашение, ведь это будет "правильный шаг".

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