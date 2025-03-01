Сегодня же его в своей резиденции примет британский премьер Кир Стармер.

Самолет украинского президента Владимира Зеленского уже совершил посадку в Лондоне.

Британский премьер-министр во второй половине дня примет президента Украины в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10. Офис британского премьера подтвердил эту информацию после того, как Зеленский прибыл в Великобританию самолетом из США.

На завтра у Зеленского запланировано участие в организованном Стармером саммите европейских лидеров, на котором будет обсуждаться завершение войны в Украине.

По сообщениям Sky News балтийские страны возмущены тем, что их не пригласили на саммит в Лондоне. Как пишет издание со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах Латвию, Литву и Эстонию не включили в завтрашний саммит по Украине, хотя у них есть план.

Премьер Стармер планирует провести телефонный разговор с лидерами Балтии, но это считают недостаточной альтернативой.

Саммит европейских лидеров в Лондоне

Вчера стало известно, что британский премьер Кир Стармер примет президента Украины Владимира Зеленского и других европейских лидеров в Лондоне в воскресенье.

На встрече обсудят гарантии безопасности, которые Европа может предложить Украине после прекращения войны с РФ.

Также на этой встрече Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон расскажут европейским союзникам о своих беседах с президентом США Дональдом Трампом.

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