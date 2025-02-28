Британский премьер Стармер примет европейских лидеров для планирования следующих шагов по Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет президента Украины Владимира Зеленского и других европейских лидеров в Лондоне в воскресенье.

На встрече политики будут обсуждать гарантии безопасности, которые Европа может предложить Украине после прекращения войны с РФ, пишет Bloomberg.

Также на этой встрече Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон расскажут европейским союзникам о своих беседах с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых они пытались убедить его пообещать военную "поддержку" США, если Кремль нарушит потенциальное мирное соглашение в будущем.

Видео дня

Стармер также пригласил в Лондон лидеров Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Турции, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии, сообщил офис премьер-министра.

Ожидается, что на встрече также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президенты Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антонио Коста.

Стармер проведет отдельные двусторонние встречи с Зеленским и итальянским премьер-министром Джорджией Мелони.

Европейцы хотят, чтобы Трамп предложил американскую воздушную разведку, наблюдение и воздушное прикрытие в качестве крайней меры для оказания помощи европейским миротворческим войскам, если они подвергнутся нападению со стороны РФ после мирного соглашения.

Однако сам Трамп не воспринимает эту идею, хот и сказал, что всегда готов помочь Британии.

Ожидание обязанностей, которые Европа и США ждут друг от друга, усложняет обсуждения, сказал источник издания.

Визит Зеленского в США

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в США для встречи с президентом Дональдом Трампом.

Потом Трамп подтвердил, что Зеленский приедет в Вашингтон для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.

Вас также могут заинтересовать новости: