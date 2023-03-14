Дмитрий Песков отреагировал на информацию о скором начале судового процесса.

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, который будет судить российских военных преступников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информации о возможности рассмотрения в этом суде двух дел против РФ относительно ее преступлений в Украине, сообщают росСМИ.

"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", - сказал Песков.

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Он заявив, что в РФ не устают напоминать, что якобы "на протяжении многих лет ни какие-либо международные судейские учреждения, даже те, которые мы не признаем, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры" на оккупированном Донбасе.

Международный суд по преступлениям РФ - детали

Международный криминальный суд планирует открыть первые два дела, которые связаны с военными преступлениями России во время войны в Украине. Эти дела станут первыми международными обвинениями в отношении России с начала полномасштабного вторжения. Работа над ними ведется специальными группами уже на протяжении нескольких месяцев.

В коалицию по созданию спецтрибунала для России присоединилось уже 32 государства. Еще две страны присоединились к коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

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