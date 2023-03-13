Скоро возможны и первые аресты. Иммунитета к ним нет даже у президента РФ.

Международный криминальный суд планирует открыть первые два дела, которые связаны с военными преступлениями России во время войны в Украине. Как сообщает The New York Times со ссылкой на должностных лиц суда, по итогам слушаниями будет требоваться арест виновных.

Эти дела станут первыми международными обвинениями в отношении России с начала полномасштабного вторжения. Работа над ними ведется специальными группами уже на протяжении нескольких месяцев.

Главными темами дебютных двух дел станут: похищение украинских детей и умышленное нападение на гражданскую инфраструктуру.

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"Следователи утверждают, что Россия похищала украинских детей и подростков и отправляла их в российские лагеря перевоспитания, а также что Кремль намеренно наносил удары по гражданской инфраструктуре", - говорится в материале NYT.

Сначала главный прокурор Карим Хан представит свои обвинения коллегии судей досудебного производства. Они уже должны принять решение, были ли соблюдены правовые стандарты для выдачи ордеров на арест, или следователям нужны дополнительные доказательства.

"Мы публично не обсуждаем детали, связанные с текущими расследованиями", - именно так в прокуратуре ответили на запрос The New York Times, в котором издание просило подтвердить запросы об ордерах на арест.

На данный момент неизвестно, кому именно будут предъявлять обвинения. Однако есть вероятность, что такая судьба может настигнуть и российского президента.

"Некоторые сторонние дипломаты и эксперты сказали, что возможно выдвинут обвинения президенту России Владимиру В. Путину, поскольку суд не признает иммунитет для главы государства по делам, связанным с военными преступлениями, преступлениями против человечества или геноцидом", - говорится в материале.

Правда вряд ли состоится судебное разбирательство. Заочно дела рассматривать не будут, а Российская Федерация скорей всего не выдаст собственных чиновников. Более того, Кремль отрицает обвинения в военных преступлениях, несмотря на то, что международные и украинские следователи собрали весомые доказательства ряда зверств с первых дней вторжения.

Мировые судебные дела против России: что известно

В начале апреля прошлого года министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Международный суд в Гааге обратились сразу 42 страны на счет агрессии России против Украины. Все из-за развязывания полномасштабной войны РФ.

17 ноября 2022-го года УНИАН сообщал, что Гаагский суд признал Россию виновной в сбитии МН17. Тогда полный контроль за действиями "ДНР" выполняла Российская Федерация.

В декабре прошлого года Канада и Нидерланды обратились в Международный суд ООН с просьбой присоединиться к международному иску Украины против России.

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