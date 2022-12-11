В МИД Британии отметили, что переговоры с РФ по завершению войны в Украине должны быть реальными и содержательными.

Переговоры по завершению войны в Украине не должны быть использованы как прикрытие для перевооружения РФ.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в интервью Sky News. По его словам, официальный Лондон хотел бы, чтобы мирные переговоры начались "раньше, чем позже". При этом он подчеркнул, что власти Украины сами должны устанавливать правила для таких переговоров.

"Переговоры должны быть реальными и конкретными, они не могут быть фиговым листком для российского перевооружения и дальнейшего набора солдат", – заявил министр.

Клеверли при этом отметил, что "не видит ничего, что бы выходило от РФ и дало бы уверенность, что Владимир Путин начинает эти переговоры с добрыми намерениями".

"Общая риторика все еще остается очень конфронтационной", – констатировал британский министр.

Переговоры Украины и РФ

В офисе президента отмечали, что для начала переговорного процесса с РФ, она должна вывести войска из Украины.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Кремль "политически и психологически созреет" к переговорам после освобождения Донецка или Луганска.

В интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к диалогу с РФ, которая "действительно хочет мира" и "готова признать, что они оккупанты", однако пока он не видит подобных заявлений со стороны Кремля.

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