На саммите "Группы двадцати" в Бразилии делегацию Российской Федерации будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский дипломат Марат Бердыев. "Российскую делегацию на этом мероприятии по поручению Президента В.В.Путина возглавит Министр иностранных дел С.В.Лавров", - написал он.

По словам Бердыева, российская сторона будет наставить на том, чтобы итоговая декларация саммита формировалась с учетом "многополярных реалий современного мира, деполитизированного реагирования на актуальные социально-экономические вызовы и реформирования глобальных институтов с укреплением роли стран Мирового большинства в их механизмах принятия решений".

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Как известно, девятнадцатая встреча глав стран "Группы двадцати" будет проходить 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. В октябре кремлевский правитель Путин заявил, что не поедет на эту встречу, поскольку не хочет "нарушить нормальную работу этого форума".

Напомним, в марте прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в незаконной депортации украинских детей. Бразилия ратифицировала Римский статут, поэтому обязана его арестовать.

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