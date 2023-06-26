Участие во встрече, кроме представителей ряда западных стран, приняли дипломаты Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.

В столице Дании Копенгагене в условиях секретности прошла неформальная мирная конференция по поддержке Украины.

Как сообщает Deutschlandfunk со ссылкой на ряд СМИ, помимо представителей ряда западных стран, участие во встрече также приняли дипломаты глобального Юга - в том числе представители Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.

"Согласно сообщениям, главная цель состояла в том, чтобы получить поддержку со стороны этих стран, которые до сих пор были в основном нейтральными или осторожными в войне на Украине", - отмечает издание.

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При этом, по информации студии ARD в Брюсселе, официальные мирные переговоры могут состояться уже в июле.

Как сообщили датские СМИ и французское информационное агентство AFP, инициатива проведения конференции исходила от Украины. При этом датское правительство официально не комментировало содержание встречи или ее участников.

Неформальная встреча по Украине в Копенгагене - что известно

Ранее СМИ сообщали о том, что в Дании в эти выходные пройдет неофициальная встреча, на которой обсудят основные принципы мира в Украине. Агентство Reuters сообщало, что встречу организовала Украина, на нее приглашены представители стран, не осудивших росийскую агрессию.

Также отмечалось, что встреча имеет неформальный характер, никаких конкретных результатов или совместных коммюнике не ожидается.

Также отмечалось, что от Соединенных Штатов Америки на встрече должен был присутствовать советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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