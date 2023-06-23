Ее организовала Украина.

В Дании пройдет неофициальная встреча, на которой обсудят основные принципы мира в Украине. На нее пригласили представителей стран, которые не осудили российскую агрессию.

Как пишет The Guardian, переговоры в Копенгагене пройдут в эти выходные, встречу организовала Украина. От Соединенных Штатов Америки поедет советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Кроме представителей западных стран, осудивших войну, на встречу пригласили Индию, Южную Африку и Бразилию. Пока неизвестно, приедут ли они на переговоры. Издание отмечается, что это не формальный саммит.

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Позиция Индии, ЮАР и Бразилии по войне

Напомним, что Бразилия не ввела санкции против РФ и отказалась продавать Украине оружие из страха "спровоцировать" российского диктатора. Кроме того, президент Бразилии предлагал украинцам подумать над тем, чтобы отказаться от Крыма.

Индия, хоть и не признает оккупацию украинских территорий, укрепляет экономические связи с Российской Федерацией.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в июне приехал в Киев, а затем в Москву, чтобы представить свой мирный план для завершения войны. Владимир Зеленский после встреч сказал, что украинская формула мира - единственная правильная.

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