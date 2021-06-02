Герцога поддержали 87 депутатов кнессета.

Новым, 11-м президентом Израиля выбрали главу Еврейского агентства, бывшего лидера парламентской оппозиции Ицхака Герцога.

На тайном голосовании в кнессете Герцога поддержали 87 депутатов, пишет Jerusalem Post.

Его оппонентка Мириам Перец в случае победы могла стать первой женщиной-президентом Израиля, однако получила лишь 27 голосов.

"Был избран достойный президент, который уважает нас. Я буду молиться за его успех, потому что его успех - это наш успех", - заявила Перец.

Еще три депутата от голосования воздержались.

Герцог поблагодарил всех депутатов, проголосовавших за него, и сказал, что для него большая честь служить всему народу Израиля.

"Я буду президентом всех", - пообещал новоизбранный лидер.

Он также назвал свою оппонентку героем и вдохновительницей, и отметил, что готов работать с любым правительством и любым премьер-министром.

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Выборы президента в Израиле

Израиль - парламентская республика, и его президент исполняет главным образом представительские и церемониальные функции, так как реальные властные полномочия находятся в руках главы правительства.

Президент избирается кнессетом на семилетний срок. Один человек не может быть избран президентом более одного раза.

В настоящее время президентом Израиля является Реувен Ривлин, инаугурация которого состоялась в июле 2014 года. Герцог займет его место после 9 июля.

Кто такой Ицхак Герцог - новый президент Израиля

Новоизбранный президент родился в 1960 году в Тель-Авиве, в семье Хаима Герцога, стоящего у истоков создания израильских спецслужб и бывшего президентом в 1983-1993 годах. Его дед по отцовской линии - Ицхак Айзик Герцог - крупнейший религиозный деятель эпохи, был уроженцем Российской империи (ныне территория Польши), а в 1937-1959 годах - главным раввином Израиля.

Сам Ицхак Герцог занимал посты главы партии "Авода", лидера оппозиции в кнессете и министра социального обеспечения. Он сторонник мирного урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу "два государства для двух народов".

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Перевод: Катерина Комолова