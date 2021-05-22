ЦАХАС продолжает выслеживать лидера военного крыла движения Мухаммада Дейфа.

Армия обороны Израиля заявила о готовности и в дальнейшем отслеживать лидеров радикального палестинского движения ХАМАС.

Об этом пишет Times of Israel.

Читайте такжеИран раскритиковал решение суда Канады по делу о сбитом самолете МАУРечь идет о целенаправленном уничтожении главарей боевиков даже после объявления режима прекращения огня. Среди тех, кого армия продолжает выслеживать, – лидер военного крыла движения Мухаммад Дейф.

Дейф считается в Израиле одним из самых опасных террористов, его обвиняют в серии террористических актов против мирных жителей.

Ранее сообщалось, что на территории Палестинской автономии в городе Шхем задержали лидера террористической группировки ХАМАС Алаа Хамидана.

Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Группировка ХАМАС озвучила условия, на которых может быть достигнуто перемирие с армией Израиля.

12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Армия обороны Израиля заявила, что с понедельника, 10 мая, в сторону территории страны из Газы ХАМАС выпустил 2,9 тыс. ракет.

20 мая исламистская группировка ХАМАС сообщила, что согласна на прекращение огня с Израилем с завтрашнего дня.

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Автор: Яна Ставская