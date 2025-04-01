В Италии спустили на воду два судна-близнеца - экспедиционные корабли полярного класса Seabourn Venture и Seabourn Pursuit. Они были построены итальянским судостроителем T. Mariotti, из стали, произведенной компанией Метинвест Рината Ахметова: всего понадобилось 10 000 тонн горячекатаного листа.

Эти круизные корабли оснащены современным оборудованием и технологиями, и могут совершать путешествия в Арктику и Антарктику в осенний и летний сезон. На каждом судне - 10 палуб, 8 из которых - с доступом для пассажиров.

Они оборудованы для максимального комфорта пассажиров: рестораны и бары, оздоровительный комплекс с тренажерным залом, залом для аэробики, салоном красоты, сауной, спа-бассейном, процедурными кабинетами для массажа, есть открытый бассейн на корме и открытые джакузи, несколько магазинов и бутиков.

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Сегодня Seabourn Venture и Seabourn Pursuit активно курсируют по северным морям, предлагая своим гостям путешествия в разные уголки дикой природы.

Как известно, по всему миру есть знаковые объекты, созданные из стали Метинвеста. Главными из них являются крупнейший в мире парусный лайнер Flying СІіртег, культурное пространство The Shed в Нью-Йорке, и любимое место влюбленных - небоскреб The Shard в Лондоне. Также сталь Метинвеста использовалась при строительстве НСК Олимпийский и стеклянного пешеходного моста в Киеве, а также для возведения саркофага ЧАЭС.