Сейчас 59% работников Исландии имеют сокращенный рабочий день, или четырехдневную неделю.

Исландия продемонстрировала впечатляющие темпы экономического роста после того, как в стране была введена четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает CNN.

Согласно новому исследованию, по итогам 2023 года ВВП Исландии вырос на 5%, что является впечатляюще высоким показателем для развитой экономики. Среди богатых стран Европы более высокие темпы имела только Мальта. Для сравнения, в течение 2006-2015 годов средние темпы роста экономики в Исландии составляли лишь около 2% в год.

Аналитики связывают экономические успехи страны именно с сокращением рабочей недели. Так, в период с 2015 по 2019 годы в стране провели несколько крупных экспериментов, в рамках которых работникам государственного сектора сократили рабочую неделю до 35-36 часов, вместо 40, без снижения зарплаты. В эксперименте приняли участие 2500 человек - более 1% трудоспособного населения Исландии в то время.

Видео дня

Исследователи обнаружили, что производительность труда осталась такой же или улучшилась на большинстве рабочих мест, тогда как самочувствие работников "значительно" выросло по ряду показателей.

Впоследствии исландские профсоюзы договорились о сокращении рабочего дня для десятков тысяч своих членов по всей стране. К 2022 году 51% работников в стране перешли на сокращенный рабочий день, или на четырехдневную рабочую неделю. На сегодня в таком формате работают 59% исландцев.

"Это исследование демонстрирует настоящую историю успеха: короткий рабочий день стал широко распространенным в Исландии... и экономика является сильной по ряду показателей", - сказал автор исследования Гудмундур Д. Харальдссон.

И хотя экономисты прогнозируют замедление темпов экономического роста уже по итогам 2024 года, аналитики обращают внимание на еще один важный показатель - низкий уровень безработицы в стране. Это является "сильным показателем жизнеспособности экономики", говорят они.

Эксперименты с четырехдневной рабочей неделей

Как писал УНИАН, еще во время коронавирусной пандемии появилась тенденция к увеличению количества вакансий, где работникам предлагают четырехдневную рабочую неделю. И этот тренд наблюдался во всем мире. Работодатели обратили внимание на результаты многочисленных исследований, подтверждающих эффективность такого формата.

Также мы рассказывали об эксперименте с четырехдневной рабочей неделей, который запустили в Испании в прошлом году. В городском совете Валенсии подчеркнули, что собираются узнать влияние 32-часовой рабочей недели на "гражданские аспекты", а не бизнес.

Вас также могут заинтересовать новости: