Также страна инвестирует в закупку снаряжения для женщин в украинской армии 75 миллионов исландских крон.

Исландия выделяет около €2 млн на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

"Исландия поддержит закупку Чехией боеприпасов для Украины и инвестирует в закупку снаряжения для женщин украинской армии. Боеприпасов не хватало, и Чешская Республика в сотрудничестве с основными странами-партнерами Исландии взяла на себя обязательства обеспечить боеприпасами артиллерию Украины, которая играет ключевую роль в обороне страны. Предполагается, что на проект Исландия потратит около двух миллионов евро", – говорится в сообщении.

Также Исландия поддержит закупку снаряжения для женщин в украинской армии. Отмечается, что процент женщин в армии значительно вырос за последние годы, особенно после начала российского вторжения.

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"Для удовлетворения потребностей женщин-военнослужащих предлагается обеспечить униформой, бронежилетами, медицинскими и гигиеническими средствами на 75 миллионов исландских крон", – сообщает правительство страны.

Поддержка Украины со стороны Исландии

В конце прошлого года стало известно, что Исландия присоединилась к двум международным коалициям, оказывающим поддержку Украине – ІТ-коалиции и Коалиции по разминированию. Кроме этого, Исландия объявила о выделении 340 тыс. евро через структуры НАТО на закупку медицинских товаров для нужд Украины.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину страна осудила эту агрессию. По состоянию на май 2023 г. Исландия предоставила помощи на более 25 млн долларов в рамках комплексной помощи НАТО и в Фонд восстановления Украины.

Хотя Исландия является членом НАТО, она совсем не имеет армии и имеет лишь малочисленную береговую охрану, которая патрулирует прибрежные воды. Поэтому Исландия приобщается к поддержке Украины политически, гуманитарной помощью и помощью финансовой.

Поддержка со стороны Исландии осуществляется преимущественно через международные организации, включая ООН, Всемирный банк, НАТО и другие многосторонние форумы.

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