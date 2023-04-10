В городском совете Валенсии подчеркнули, что собираются узнать влияние 32-часовой рабочей недели на "гражданские аспекты", а не бизнесовые.

В испанском городе Валенсия 10 апреля стартовал пилотный проект по введению четырехдневной рабочей недели с выходным в понедельник. Эксперимент продлится месяц, до 7 мая.

Как пишет издание Valencia Plaza, проект реализуется при поддержке горсовета Валенсии. Его целью является анализ влияния сокращенной рабочей недели на такие аспекты, как здоровье и благополучие жителей, окружающая среда и экономика, особенно в сфере торговли, туризма и досуга.

В городском совете подчеркнули, что собираются проанализировать эти направления, чтобы узнать влияние 32-часовой рабочей недели на "гражданские аспекты", а не только на бизнес, финансы или государственное управление, как это делается в других странах. Центр инноваций Las Naves при горсовете Валенсии оценит результаты и подведет итоги к 20 июля.

Видео дня

Мэр Валенсии Хоан Рибо также подчеркнул, что исследование не повлияет напрямую на "сокращение рабочего времени", поскольку общее "годовое количество рабочих часов не уменьшится" из-за эксперимента.

Это связано с тем, что период проведения эксперимента совпадает с несколькими праздничными днями, которые и так были бы выходными. Он начался с пасхального понедельника, 10 апреля; 17 апреля будет праздник Сан-Висенте-Феррер; на понедельник, 24 апреля, мэрия перенесла с 22 января праздник Сан-Висенте-Мартир; и 1 мая - День труда.

Мэр Валенсии подчеркнул, что речь идет "о проведении исследований, опыте" в рамках "оси инноваций", которая "предназначена для людей". Он убежден, что такая инновационная модель, направленную "на благо всего валенсийского общества".

"Мы работаем над вещами, которые приносят непосредственную пользу людям, многие из них касаются организационных вопросов, организации общества", - заявил Рибо.

Благодаря этой инициативе Валенсия становится "первым городом в мире, который реализует пилотный проект по 32-часовому рабочему дню в течение месяца" с акцентом на гражданах, а не бизнесе.

Сокращение рабочей недели - что известно

Как сообщал УНИАН, в 2021 году в Исландии подвели итоги эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели. Там стандартные 40 часов рабочего времени в неделю урезали до 35-36 часов, сохранив при этом работникам зарплату в полном объеме. Исследователи отметили, что при сокращении рабочего времени производительность сотрудников в большинстве случаев осталась прежней или даже выросла.

В ноябре 2022 года Бельгия заявила о том, что первой из стран Евросоюза вводит 4-дневную рабочую неделю. Работники как государственного, так и частного секторов страны смогут выбрать для себя - работать четыре дня или пять. При этом, во время 4-дневной недели гражданин должен работать по 9 с половиной часов в день.

А в этом году в Британии завершился эксперимент, в рамках которого работодатели испытали четырехдневную рабочую неделю. 92% компаний, участвовавших в эксперименте, решили продолжить такую практику. Для некоторых работников дополнительный выходной был важнее зарплаты: 15% сказали, что никакие деньги не заставят их вернуться к пятидневной неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: