Количество публикаций о вакансиях, в которых упоминается четырехдневная неделя, утроилось.

Тренд на четырехдневную рабочую неделю набирает обороты по всему миру.

Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на веб-сайт с вакансиями ZipRecruiter.

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Как пишет издание, количество публикаций о вакансиях, в которых упоминается четырехдневная неделя, утроилось за последние три года — до 62 на 10 000.

Информацию об эффективности сокращенной рабочей недели также подтверждают результаты исследований, которые проводил британский аналитический центр Autonomy.

«Четырехдневная неделя набирает обороты. Для подавляющего большинства фирм сокращение рабочего времени — вполне реальная цель», — говорит Уилл Стронге, директор по исследованиям Autonomy.

Переход на четырехдневную рабочую неделю: что известно

В ноябре 2019 года компания Microsoft Japan сообщила, что провела успешный эксперимент с четырехдневной рабочей неделей для сотрудников, который длился месяц. Технологический гигант зафиксировал почти 40%-ный скачок уровня производительности.

Весной 2020 года берлинская технологическая компания Awin разрешила сотрудникам уходить с работы в пятницу в обеденное время, чтобы таким образом увеличить продолжительность выходных. Эксперимент оказался настолько успешным — продажи, вовлеченность сотрудников и удовлетворенность клиентов выросли — что в январе Awin решила ввести четырехдневную неделю в компании без сокращения зарплат.

В декабре 2020 года Unilever, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей для своих сотрудников в Новой Зеландии. Он будет длиться год.

В феврале 2021 года Испания ввела четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Правительство Испании также заявило о том, что рассматривает возможность субсидирования компаний, которые предлагают четырехдневную неделю.

В Японии, в языке которой есть даже слово кароси (смерть от переработки), законодатели обсуждают предложение о предоставлении сотрудникам выходного дня каждую неделю для защиты их благосостояния.

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Автор: Елена Коваленко