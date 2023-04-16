Военного командира, чьи действия привели к сбитию самолета, приговорили к 10 годам лишения свободы, других военнослужащих - от одного до трех лет.

В Иране отправили в тюрьму 10 военнослужащих Вооруженных сил по обвинению в причастности к сбитию самолета "Международных авиалиний Украины", которое произошло в начале января 2020 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода". В частности, командир был приговорен к 10 годам заключения, и еще девять военных получили сроки от одного до трех лет лишения свободы.

"Расследование этого дела было одним из важнейших, чувствительных, и сложных судебных процессов за последние годы в стране", - сказано в сообщении на сайте судебной власти Ирана.

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В этой связи сказано, что действия командира, приведшие к сбитию самолета, были связаны с непониманием ситуации и его необоснованной верой в то, что обнаруженная цель была враждебной.

Сбивание самолета МАУ в Иране - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту самолета находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Три дня спустя президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Представители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали совместную международную группу по координации помощи жертвам катастрофы с целью выработки единой позиции для ведения переговоров с Ираном. В июне 2021 года стало известно, что Афганистан больше не будет участвовать в переговорах с Ираном.

17 марта 2021 года Иран представил окончательный отчет по расследованию крушения самолета авиакомпании МАУ. В документе говорится, что самолет уничтожили из-за ошибки оператора системы противовоздушной обороны, который определил его как вражескую цель. В МИД Украины содержание документа назвали "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета".

В июне 2021 года правительство Канады опубликовало выводы о расследовании сбития самолета PS752. Согласно им, нет никаких доказательств того, что сбитие было запланировано, в то же время власти Ирана несут ответственность за катастрофу.

21 ноября в Тегеране начался судебный процесс над обвиняемыми по делу о сбитии самолета МАУ. На скамье подсудимых - 10 военнослужащих.

В ноябре представители Ирана отказались от проведения встречи с членами координационной группы для переговоров о выплате репараций за сбитие самолета МАУ.

6 января 2022 года главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании в совместном заявлении сообщили, что Иран категорически отказался от коллективных переговоров по выплате репараций за сбитие самолета МАУ. В заявлении сказано, что поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, этот вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и одинаковое отношение ко всем жертвам трагедии.

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