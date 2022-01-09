Секретарь СНБО также выразил разочарование тем, что Иран не хочет сотрудничать в расследовании и выплате компенсаций.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал террористическим актом сбитие самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 два года назад под Тегераном.

"То, что произошло 8 января 2020 года, было террористическим актом против гражданского самолета", - заявил секретарь СНБО "Голосу Америки".

Он также выразил разочарование из-за, по его словам, отказа Ирана сотрудничать в расследовании и предоставлении компенсации за сбитие рейса.

Авиакатастрофа Boeing 737 под Тегераном

Как сообщал УНИАН, 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Читайте такжеКатастрофа МАУ в Иране: названы имена предполагаемых исполнителей преступления (видео)Представители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали совместную Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы с целью выработки единой позиции для ведения переговоров с Ираном.

17 марта этого года Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ. В документе говорится, что самолет уничтожили из-за ошибки оператора системы ПВО, который определил его как вражескую цель.

В МИД Украины содержание документа назвали "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета".

В июне 2021 года правительство Канады обнародовало выводы по расследованию сбития самолета PS752. В соответствии с ними, нет доказательств, что оно было запланировано, в то же время власти Ирана несут ответственность за катастрофу.

6 января 2022 года главы МИД Украины, Канады, Швеции и Великобритании в совместном заявлении сообщили, что Иран категорически отказался от коллективных переговоров о выплате репараций за сбитие самолета МАУ. В заявлении говорится, что поскольку Иран несет международно-правовую ответственность перед пострадавшими государствами, этот вопрос должен обсуждаться коллективно, чтобы обеспечить справедливое и одинаковое отношение ко всем жертвам трагедии.

Иран в свою очередь заявил о готовности к двусторонним переговорам по сбитому самолету.

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