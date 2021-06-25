Кроме полного возмещения убытков, Иран должен предоставить конкретные гарантии, что такая трагедия больше не повторится.

Канада будет настаивать на возмещении Ираном репараций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины".

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, министра иностранных дел Марка Гарно и министра транспорта Омара Альгарби.

"Канада будет настойчиво добиваться полного возмещения репараций за сбитие (самолета) и ущерба, который Иран причинил жертвам и их семьям. Также это предполагает получение полной отчетности о случившихся событиях, полной открытости в отношении текущих уголовных преследований, и конкретных гарантий от Ирана, что такая трагедия никогда не повторится. Канада предпримет определенные действия, чтобы требовать ответственности от Ирана на международных форумах", - говорится в заявлении.

Политики Канады добавили, что Иран должен также отвечать и за сокрытие доказательств, которое произошло после сбития самолета. Речь идет и о зачистке бульдозером места падения самолета до того, как туда прибыли следователи.

Справка УНИАН

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Читайте такжеВ России разбился военный вертолет: все члены экипажа погибли (фото)Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Представители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали совместную Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы украинского самолета рейса PS752 с целью выработки единой позиции для ведения переговоров с Ираном.

В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.

В середине декабря в Канаде заявили, что расследование Ираном крушения самолета МАУ не вызывает доверия.

Руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по катастрофе украинского самолета Евгений Енин заявил, что Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.

Недавно стало известно о появлении секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитии украинского самолета. По данным канадского телеканала CBC News, Правительство Канады и учреждения безопасности изучают секретные аудиозаписи, на которых мужчина, которого источники идентифицировали как главу Министерства иностранных дел Ирана, обсуждает вероятность того, что самолет МАУ сбили намеренно.

В конце февраля 2021 года Украина передала иранской стороне замечания и предложения к проекту отчета о причине сбития самолета и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу.

17 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал окончательный отчет о техническом расследовании относительно сбития украинского самолета с определенными манипуляциями.

3 июня Канада, Швеция, Украина и Великобритания призвали Иран к сотрудничеству с целью "определения даты официального начала переговоров относительно репараций".

В Министерстве иностранных дел Украины не согласились с предложением Ирана выплатить по 150 тыс. долларов компенсации за каждого погибшего после сбития иранскими военными самолета Международных авиалиний Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты Канады не нашли доказательств умышленного сбития самолета МАУ.

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Автор: Виталий Саенко