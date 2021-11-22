В начале 2020 года в Иране военные сбили самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев.

В Иране начался судебный процесс над обвиняемыми по делу о сбитии пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины", в результате чего погибли 176 человек.

Об этом сообщает иранская служба Радио Свобода со ссылкой на агентство судебной системы Ирана Mizan Online.

Согласно сообщению, на слушаниях 21 ноября в Тегеране присутствовали десять военнослужащих различных рангов, а также семьи погибших и адвокаты с обеих сторон. В отчете не указаны фамилии подозреваемых, но они были зачитаны вслух в суде.

Суд заслушал заявления адвокатов подсудимых и семей погибших. О следующем заседании будет объявлено позже.

В июне 2021 года правительство Канады обнародовал выводы о расследовании сбития самолета PS752. Согласно с ними, нет доказательств, что оно было запланированным, в то же время власти Ирана несут ответственность за катастрофу.

17 марта этого года Иран представил окончательный отчет по расследованию причин крушения самолета авиакомпании МАУ. В документе говорится, что самолет сбили из-за ошибки оператора системы противовоздушной обороны, который определил его как вражескую цель.

В МИД Украины содержание документа назвали "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета".

Сбитие самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Представители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали совместную Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы с целью выработки единой позиции для ведения переговоров с Ираном.

Автор: Виктория Токарева