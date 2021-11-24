Канада, Швеция, Украина и Великобритания предлагали провести такую встречу 22 ноября.

Иран отказался от проведения встречи для переговоров по выплате репараций за сбитие самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года.

Об этом говорится в заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, выражаем глубокое разочарование тем, что Исламская Республика Иран не приняла наши многочисленные предложения встретиться 22 ноября 2021 года для проведения переговоров относительно репараций за сбитие рейса PS752", - отмечается в заявлении.

В частности, четыре страны напоминают, что Иран должен выполнить международно-правовое обязательство по осуществлению репараций группе государств в полном объеме, и повторно призывают к добросовестным переговорам и их проведению до конца этого года.

"Мы будем продолжать быть солидарными с семьями и близкими жертв PS752 в их глубокой утрате и страданиях. Они могут быть уверены, что Координационная группа останется единой в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию", - сказано в заявлении.

"Если Иран продолжит избегать переговоров с группой, у Координационной группы не останется иного выбора, кроме как серьезно рассмотреть другие действия и меры по решению этого вопроса в рамках международного права", - подчеркивается в заявлении.

Сбитие самолета МАУ в Иране: что известно

Как сообщал УНИАН, 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Представители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали совместную Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы с целью выработки единой позиции для ведения переговоров с Ираном.

17 марта этого года Иран представил окончательный отчет по расследованию крушения самолета авиакомпании МАУ. В документе говорится, что самолет уничтожили из-за ошибки оператора системы ПВО, который определил его как вражескую цель.

В МИД Украины содержание документа назвали "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета".

В июне 2021 года правительство Канады обнародовало выводы по расследованию сбития рейса PS752. Согласно им, нет доказательств, что оно было запланированным, в то же время власти Ирана несут ответственность за катастрофу.

21 ноября в Тегеране начался судебный процесс над обвиняемыми по делу о сбитии самолета МАУ. На скамье подсудимых - 10 военнослужащих.

Автор: Виталий Саенко