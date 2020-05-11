В Иране военные обстреляли свой же корабль, погибли 40 человек - СМИ
По сообщением иранских СМИ, во время военных учений иранский эсминец случайно открыл огонь по одному из своих военных кораблей.
В Оманском заливе иранский эсминец случайно запустил противокорабельную крылатую ракету C-802 (Noor) в линкор, который также участвовал в учениях, сообщает УП со ссылкой на Elsol и Daily Mail.
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По данным местных СМИ, в инциденте погибло 40 военнослужащих, десятки пропали в море.
Журналист Тагвей Бабак, в свою очередь, сообщает, что эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak, пишет РБК-Украина. После этого потерпевший корабль затонул. На его борту было 30 человек.
Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.
3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами в деле о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.