Швейцария осудила применение силы иранскими правоохранителями во время протестов и призывает Иран выполнять свои обязательства по правам человека на двустороннем и многостороннем уровнях.

Швейцария присоединилась к пакету санкций Европейского Союза против Ирана в связи с поставкой оружия России.

"20 октября ЕС ввел санкции против трех иранских физических лиц и одной иранской организации. Они якобы причастны к разработке и поставке в Россию беспилотников, которые использовались во время войны в Украине", - заявило правительство страны.

При этом Федеральный департамент экономики и энергетики совместно с Федеральным департаментом иностранных дел решили не принимать санкции ЕС, введенные против Ирана в связи с нынешними протестами. Отмечается, что решение было принято с учетом всех внутренних и внешнеполитических интересов Швейцарии.

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В то же время Швейцария осудила применение силы иранскими правоохранителями во время протестов и призывает Иран выполнять свои обязательства по правам человека на двустороннем и многостороннем уровнях.

Сотрудничество Ирана с Россией - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, в июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6. По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

29 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ему звонил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, во время звонка Кулеба требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

Ранее была информация, что Иран предоставит для РФ высокоточные ракеты, а также бронежилеты.