Иностранцы должны выйти на территорию Египта.

Боевики ХАМАС могут разрешить некоторым иностранцам и лицам с двойным гражданством покинуть сектор Газа. Планируется проход через КПП "Рафах" на территорию Египта.

Издание Bloomberg пишет, что представители так называемого министерства внутренних дел Газы намерены отправить в египетские больницы 81 раненого.

Кроме того, некоторым иностранцам и лицам с двойным гражданством, как ожидается, разрешат въезд в Египет. В список вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста, граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии, но не США. Всего в списках насчитывается не менее 430 человек.

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Война в Израиле 2023 - эвакуация украинцев

7 октября боевики ХАМАС атаковали территорию Израиля, в результате чего погибли более тысячи человек, а еще несколько сотен похитили. В свою очеред ЦАХАЛ объявил о зачистке сектора Газа от террористов.

31 октября в МИД уточнили данные о погибших украинцах в Израиле и в Секторе Газа. В Израиле известно о гибели 21 гражданина Украины, а в Секторе Газа - четырех. Один человек считается пропавшим без вести.

При этом более 350 человек хотят эвакуироваться, но в анклаве очень сложная ситуация. В то же время ХАМАС заинтересован в том, чтобы гражданские люди оставались под обстрелами в секторе Газа.

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