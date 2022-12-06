Армия Украины адекватно действует, отметил эксперт.

Режим президента РФ Владимира Путина можно свергнуть, применив правильно организованное насилие.

Социолог, политический эксперт и журналист Игорь Яковенко рассказал УНИАН, что путинский режим может быть свергнут только насилием.

"…это насилие должно быть правильно организовано. И, прежде всего, это то насилие, которое осуществляет украинская армия. Вот это та точка применения насилия, которая наиболее адекватна. А дальше, после того, как уже будет разломан этот режим, вот дальше уже возможна другая… эскалация насилия…", – заявил собеседник.

Когда рухнет путинский режим в России – что стоит знать

Российский политолог Станислав Белковский говорил, что у режима Владимира Путина в РФ есть определенный запас прочности. По его мнению, конец путинского режима возможен через три-четыре года.

Политический эксперт, социолог и журналист Игорь Яковенко утверждал, что сейчас Вооруженные силы Украины наносят удары по основам российской государственности, суть которой – фашистская империя.

По его словам, уже есть трещина между Кремлем и армией РФ, прежде всего – Генштабом.

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