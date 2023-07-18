Мужчина и собака выжили, питаясь только дождевой водой и сырой рыбой.

У побережья Мексики спасли австралийского моряка и его собаку, которые питались только дождевой водой и сырой рыбой в течение двух месяцев.

Как сообщает Sky News, Тим Шеддок со своей собакой Беллой отправился во Французскую Полинезию из Мексики в апреле, но его лодка попала в шторм после месяца путешествия. Электроника на его судне была повреждена, из-за чего он не смог вызвать помощь.

51-летний мужчина и его собака выживали под небольшим навесом на борту разбившегося судна в течение нескольких недель, прежде чем их заметил вертолет, ищущий тунца для рыболовного судна.

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Отмечается, что Шеддок выжил, собирая дождевую воду и поедая сырую рыбу.

Эксперт по выживанию в океане Майк Типтон из Портсмутского университета сказал Sky News, что Шеддок выжил благодаря сочетанию удачи и навыков. В частности, он находился в теплой среде, поэтому ему не пришлось волноваться о переохлаждении.

"Почти все длительные поездки на выживание происходят в теплой воде", - добавил профессор. "У него был запас свежей дождевой воды. Он сделал правильный поступок, минимизировав активность в самую жаркую часть дня, чтобы уменьшить потоотделение".

Типтон также отметил, что минимум 110 мл жидкости в день является минимумом, необходимым для выживания, и жизненно важно не тратить слишком много энергии, чтобы уменьшить потребность в пище.

Также Типтон сравнил испытания Шеддока с выживанием с фильмом Тома Хэнкса "изгнанник", где герой фильма в результате авиакатастрофы оказывается в одиночестве на одном из островов архипелага Кука в Тихом океане, где проводит четыре года.

Другие случаи чудесного спасения

Ранее в Колумбии нашли живыми четверых детей, которые пережили авиакатастрофу и смогли продержаться 40 дней в диких джунглях.

А 72-летний британский турист Барри Веллер затерялся в джунглях Таиланда и был вынужден провести там трое суток.

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