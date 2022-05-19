Законопроект о временных гражданских администрациях на захваченных территориях Украины внесли депутаты "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мироновым.

Российские депутаты внесли законопроект в Госдуму, что расширит полномочия президента. Речь идет о том, чтобы позволить Владимиру Путину создавать временные администрации за пределами России.

Об этом сообщает "Медуза".

Законопроект о временных гражданских администрациях на захваченных территориях Украины внесли депутаты "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мироновым.

"Мы даем полномочия верховному главнокомандующему РФ, президенту России в случае необходимости создавать такие гражданские администрации, по сути, временные органы исполнительной власти для решения всех необходимых задач", - отметил Миронов.

Заметим, что в Кремле до этого заявляли, что якобы не имеют цели оккупировать украинские территории.

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