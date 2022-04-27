Досудебное расследование за посягательство на территориальную целостность Украины продолжается.

Завершена процедура уведомления о подозрении председателю и 418 депутатам Госдумы РФ, поддержавшим решения, которые посягают на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, председатель и 418 из 450 депутатов 15 февраля 2022 года во время заседания Государственной думы Федерального собрания РФ поддержали постановление с обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Также 22 февраля 2022 года они поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственными подразделениями региональных управлений Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Винницкой, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областных прокуратур.

Признание Россией "ЛДНР"

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в России опубликовали указы Владимира Путина о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

В них Путин, среди прочего, поручил российскому МИД "провести переговоры об установлении дипломатических отношений" с "ДНР" и "ЛНР". Особое внимание обращает на себя пункт, в котором Путин поручает ввести российские войска на оккупированный Донбасс до принятия решения Советом Федерации РФ о его признании. Российскую армию в ОРДЛО якобы посылают для "поддержания мира".

Офис генерального прокурора Украины сразу открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз отреагировали санкциями против РФ из-за признания оккупационных администраций "ЛДНР" как "независимых образований". В том числе конкретно и против 351 депутата Государственной думы Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: