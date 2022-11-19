В ведомстве подчеркнули, что Россия ответственна за все зверства на оккупированных территориях Украины.

Государственный департамент США призвал Россию закончить войну и вывести свои войска из Украины.

Во время брифинга заместитель прессекретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что РФ не может одержать победу в этой подлой войне.

"Мы настойчиво призываем Россию вывести ее силы, чтобы положить конец ненужной войне, которую она не может выиграть и не выиграет – независимо от того, насколько подлой и безрассудной является ее тактика", – подчеркнул он.

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Патель подчеркнул, что именно РФ ответственна за зверства на оккупированных территориях Украины. По словам представителя Госдепа, в последнем отчете Conflict Observatory подробно описаны многочисленные случаи незаконных задержаний, пыток и исчезновений людей в Херсоне и области, которые совершили российские оккупанты.

"Сегодня мы снова призываем РФ прекратить ее фильтрационные операции, нарушение и пренебрежение правами человека, пренебрежение к международному гуманитарному праву и Уставу ООН", – подытожил Патель.

Война в Украине

Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупантам удалось временно захватить часть украинских территорий, однако ВСУ активно их освобождают. На деоккупированных территориях находят следы зверств России.

16 сентября, глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, что находилось в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей, из них 99% с признаками насильственной смерти.

6 октября начальник СУ ГУ Нацполіції в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что правоохранители обнаружили тела 534 гражданских, из них в Изюме - 447 тел.

По состоянию на 16 октября, на Херсонщине деокупованій обнаружили 63 тела замученных оккупантами людей.

20 октября глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что на деокупованій части Киевщины в целом найдено 1 тыс. 365 убитых мирных жителей во время оккупации региона.

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