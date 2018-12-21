В Житомире состоялось учредительное заседание Совета ветеранов Украины

На встрече с президентом Украины Петром Порошенко, председателем совета ветеранов Владимиром Лагутой и ветеранами обсудили, каким образом максимально быстро и качественно запустить работу Министерства по делам ветеранов.

Сегодня в Житомире состоялось учредительное заседание Совета ветеранов.

Об этом на своей странице Facebook написала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"На его рассмотрение был поставлен ряд важных вопросов: персональный состав совета ветеранов, вопрос предоставления статуса участника боевых действий бойцам добровольческих батальонов, кодекс ветерана, а также вопрос о достойном чествовании наших Героев, павших за Украину", - сообщила Фриз.

Также она проинформировала, что на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, председателем совета ветеранов Владимиром Лагутой и ветеранами обсудили, каким образом максимально быстро и качественно запустить работу Министерства по делам ветеранов.

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"Министерство по делам ветеранов должно реально заработать уже через 2-3 недели. Именно ветераны должны помочь сделать это, а не превращать процесс создания Министерства по делам ветеранов в бюрократическую волокиту на полгода - год", - заявил Петр Порошенко .

Порошенко также одобрил решение о создании Совета ветеранов при Министерстве и обратился к собравшимся "чтобы именно они влияли на развитие ветеранского движения".

"Там где надо контролировали, сказали свое веское слово, поддержали. Просьба - помогите создать эффективное министерство", - добавил президент.

Совет ветеранов Украины является консультативно-совещательным органом, который накануне создало Министерство по делам ветеранов. Чтобы совместными усилиями, с участием непосредственно самих ветеранов, участников боевых действий развивать ветеранское движение в стране, реализовывать программу социальной защиты ветеранов.