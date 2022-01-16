Генеральный секретарь Альянса отметил, что в НАТО готовы снова выслушать позицию Кремля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в Альянсе по-прежнему готовы снова сесть за стол переговоров с Россией.

Об этом Столтенберг заявил в интервью CBC News.

По его словам, в Кремле ускорили нынешний кризис в отношениях с Альянсом и Украиной.

Читайте такжеГоссекретарь США и Боррель созвонились из-за Украины: какие вопросы обсуждали"Агрессором является Россия", — сказал Столтенберг главному политическому корреспонденту CBC Розмари Бартон. "Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию, — значит действительно поставить все это немного странным, перевернутым образом".

Столтенберг отметил, что в НАТО по-прежнему готовы снова выслушать и обговорить опасения Москвы и добавил, что все еще верит в возможность соглашения с Россией.

"Думаю, самое главное, что я усвоил, это то, что нет противоречия между обороной, силой и диалогом. Пока мы сильны, пока мы едины, мы можем вести диалог и обсуждать многие вопросы с Россией", — сказал он. "Диалог, переговоры — это не признак слабости, это признак силы".

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что США и НАТО готовы к продолжению диалога с Россией.

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