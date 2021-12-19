РФ могут отключить от мировой платежной системы в случае нападения на Украину.

Глава российского банка "ВТБ" Андрей Костин заявил, что Россия переживет отключение от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии по отношению к Украине.

Об этом пишет ТАСС.

"Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это было бы очень серьезное мероприятие, недружественное – это мало сказать", – заявил он, реагируя на информации ряда американских СМИ о возможных шагах Белого дома по отношению России, среди которых указывалось и отключение РФ от SWIFT.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К данной системе подключены тысячи крупнейших организации почти во всех странах мира.

Читайте такжеНАТО никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины - СтолтенбергРанее сообщалось, что на днях депутаты Европарламента призвали руководящие институции Европейского Союза подготовить санкции, которые будут предусматривать отключение РФ от мировой платежной системы SWIFT в случае нападения на Украину.

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Автор: Катерина Шварц