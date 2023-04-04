Список "опасностей", которые поджидают немцев в России, увеличился.

Власти Германии призвали своих граждан избегать поездок в Россию, напомнив об угрозе "произвольного ареста" и возможном ухудшении ситуации в стране.

Обновленные рекомендации для граждан Германии, которые собираются ехать в Россию или находятся в стране, опубликовал немецкий МИД. До этого ведомство обновляло рекомендации в феврале. Тогда оно советовало отложить поездки в Россию и не посещать граничащие с Украиной регионы.

На этот раз список "опасностей", которые поджидают немцев в России, увеличился. Помимо "произвольного ареста" в него вошли: риск терактов, кражи личных вещей в туристических центрах, распространение наркотиков в клубах, риск стать жертвой сексуального насилия, а также риск нападения на представителей ЛГБТ при "проявлении привязанности на публике".

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