Джон Кирби заявил, что Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан.

Администрация президента США Джо Байдена все еще работает над обеспечением встречи с задержанным американским журналистом Эваном Гершковичем, который содержится в российской тюрьме Лефортово в Москве.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что все американцы - даже журналисты - должны уехать из России, сообщает CNN.

"Сейчас не время американцам находиться в России. Если вы в России - будь то по делам, на отдыхе, любая цель поездки - вам нужно уехать сейчас же. Россия - не лучшее место для вас, даже если вы работающий журналист. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И, если вы там, пора уезжать", - сказал Кирби.

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Днем ранее с похожим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отметившая, что "в России небезопасно для американцев".

Задержание американского журналиста в России - детали

Корреспондент WSJ Эван Гершкович был арестован в России по подозрению в шпионаже. Российский суд отправил американского журналиса в СИЗО, дело рассматривалось на закрытом заседании под грифом "совершенно секретно".

Администрация президента США Джо Байдена все еще работает над обеспечением встречи с задержанным в России американским журналистом Эваном Гершковичем.