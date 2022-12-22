Немецкие оппозиционеры призывают правительство Германии последовать примеру США.

Лидер оппозиционной партии ХСС Мартин Хубер призвал федеральное правительство Германии передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, как это уже пообещали сделать США. С таким заявлением Хубер выступил в эфире немецкого канала NTV.

Он отметил, что поставки оружия стали решающим элементом западной помощи Украине в войне против России, а федеральное правительство Германии приветствовало решение США о передаче Украине своих ЗРК Patriot.

"И в этом отношении мы, естественно, также призываем федеральное правительство подкрепить слова делом и еще больше поддержать Украину оружием, в том числе ЗРК Patriot", – заявил Хубер.

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Кроме того, глава ХСС в очередной раз призвал правительство Олафа Шольца начать поставку в Украину танков "Леопард".

Американские Patriot будут поставлены в Украину

Накануне власти США официально объявили, что впервые поставят Украине батарею ЗРК Patriot. Установки станут частью нового пакета военной помощи Украине на общую сумму в 1,85 миллиарда долларов.

На вооружении немецкой армии также есть комплексы Patriot. После ноябрьского инцидента с падением ракеты на польской территории Германия предложила Польше несколько комплексов Patriot для защиты восточной границы страны от новых подобных инцидентов.

Польское правительство выступило со встречным предложением – передать немецкие Patriot сразу Украине. Однако официальный Берлин эту идею отклонил.

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