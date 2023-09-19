Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине, заявил глава Пентагона во время заседания "Рамштайна".

В Германии началось 15-е по счету заседание в формате "Рамштайн". На него уже прибыли министр обороны Умеров, глава Петагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Милли, передает "Суспильне".

"Время работает против Путина", - заявил, открывая встречу министр обороны США Ллойд Остин и пообещал, что партнеры будут стоять на стороне Украины столько, сколько нужно.

"Это будет отличная встреча", - сказал журналистам генерал США Марк Милли перед началом.

Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине, заявил глава Пентагона во время заседания "Рамштайна". Он также отметил, что вклад США в военной помощи Украине "был мощным и остается таким".

"Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно. Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине", - сказал Остин.

Это первая встреча для Рустема Умерова в должности главы оборонного ведомства Украины.

"Рамштайн"-15 - какие ожидания

Накануне заседания на Украине и на Западе все чаще обсуждают, когда же США решатся на передачу дальнобойных ракет ATACMS. Аналогичного решения ждут от Германии по Taurus.

Часть союзников объявила о помощи, не дожидаясь встречи. Например, Дания предоставит крупнейший пакет помощи на более 800 млн долларов с танками, БМП и зенитными орудиями. А Литва пообещала 1,5 млн патронов.

Сообщалось, что смена министра обороны не повлияет на отношения с союзниками. Назначенный на эту должность Рустем Умеров еще на прошлой неделе связался с американским коллегой Ллойдом Остином. Стороны обменялись мнениями относительно неотложных потребностей Украины, обсудили повестку дня "Рамштайна" и договорились оставаться в тесном контакте.

Встречи в формате "Рамштайн"- детали

Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередное заседание Рамштайн. Он уточнил, что встреча пройдет очном формате с 17 по 24 сентября. Он отметил, что основные вопросы Рамштайна не изменились. Первоочередным приоритетом остается усиление противовоздушной обороны Украины. Во-вторых, это артиллерия и вооружение к ней, а в-третьих, это бронетехника всех видов.

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