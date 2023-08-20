В августе заседаний в этом формате не было.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередное заседание Рамштайн.

В интервью журналистке Андриане Кучер министр уточнил, что встреча пройдет очном формате с 17 по 24 сентября. Он отметил, что основные вопросы Рамштайна не изменились.

Первоочередным приоритетом остается усиление противовоздушной обороны Украины. Во-вторых, это артиллерия и вооружение к ней, а в-третьих, это бронетехника всех видов.

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Несмотря на паузу во встречах в формате Рамштайн, украинский министр подчеркнул, что нельзя считать, что его роль как-то сократилась.

Заседание Рамштайн

С апреля прошлого года министры обороны десятков стран проводят встречи для обсуждения предоставления Украине военной помощи. Крайняя такая встреча состоялась 18 июля. Комментируя итоги заедания министр обороны Алексей Резников отметил, что оно показало непоколебимую поддержку Украины со стороны партнеров. Он отметил, что фокус заседания был на средствах ПВО, боеприпасах и броне.

А 12 августа стало известно, что Киев рассматривает возможность отмены безвизового режима с Израилем и будет просить западных партнеров исключить страну из круга участников формат Рамштайн из-за "недружественных действий в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене".

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