Китай должен помочь нам оказать давление на Россию, заявил Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал визит в Китай. Стороны, среди прочего, будут обсуждать мирное урегулирование российско-украинской войны.

Макрон сказал, что посетит Китай в начале апреля, пишет The Guardian. Участие Китая в мирном урегулировании Макрон назвал "хорошим делом".

"Китай должен помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она никогда не применила химическое или ядерное оружие. Усилия, которые Китай уже предпринял ... И чтобы она (Россия) прекратила свою агрессию как предварительное условие для переговоров", - пояснил Макрон.

Как писал The Wall Street Journal, Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность более тесных связей между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой.

Сунак предложил план соглашения, благодаря которому Украина получит более широкий доступ к передовой военной технике, оружию и боеприпасам для обороны после завершения войны. По его словам, этот план обсудят на саммите НАТО в июле.

По словам французских, немецких и британских чиновников, Франция и Германия поддержали эту инициативу. Они видят в ней способ укрепить доверие к Украине и подтолкнуть власти страны к мирным переговорам.

Война в Украине - позиция Китая

Пекин продолжает последовательно перекладывать вину за войну в Украине из России на Европу и США. Коммунистический Китай также поддерживает пророссийскую риторику в ООН, которую никак нельзя назвать "нейтральной".

О "мирном плане" чиновники КНР оговорились на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам руководителя Офиса иностранных дел Центрального комитета Ван И, "предложение Китая учитывает то, что территориальная целостность и суверенитет всех государств должны уважаться".

В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что слышал об этом плане, но никаких официальных документов Киев от Китая не получал. 22 февраля Ван И во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым озвучил ему позицию Пекина в отношении войны.

В годовщину вторжения РФ в Украину МИД Китая опубликовал соответствующий документ из 12-ти пунктов, который, среди прочего, предлагает "прекращение огня" и "уважение суверенитета". Вместе с тем, нет никаких четких рекомендаций, как соблюсти то же "прекращение огня". В то же время Пекин настаивает на отмене всех санкций против России.

Западная пресса отмечает, что Китай продолжает вести двойную игру, подыгрывая России. Также появились слухи о намерениях КНР передать Путину летальное оружие, в частности - ударные дроны, и поделиться технологиями. США уже предупредили Китай о последствиях.

По данным США, Китай уже может поставлять России нелетальную военную помощь для ведения войны против Украины, в частности, форму или даже бронежилеты для оккупантов.

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