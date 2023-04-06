До начала полномасштабного вторжения РФ "украинцев" в немецких кругах даже не считали за отдельную культурную нацию.

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник, который ранее был на должности официального представителя Украины в ФРГ, скептично отнесся к вероятности того, что в дальнейшем немцы фундаментально изменят свое мнение о России и перестанут считаться с ее "величием" на геополитическом уровне.

Свою позицию на этот счет чиновник рассказал в интервью РБК-Украина, отметив, что в немецком обществе все еще сильны предрассудки по поводу того, что россияне - "великая нация".

Эта одна из причин, почему правительство ФРГ так долго "раскачивалось" в вопросе передачи наступательного оружия Украине, ведь до начала полномасштабного вторжения РФ украинцев не считали отдельной культурной нацией, но к россиянам - было совсем другое отношение, указывает Мельник.

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"Россия же для Германии была, есть и будет оставаться великим государством, ключевым геополитическим игроком на континенте, что бы там ни говорили в Берлине сейчас о Путине", - объяснил он.

По словам чиновника, Украина до начала войны скорее была испытательной площадкой - местом, где ФРГ могла самоутверждаться за счет своей роли посредника в Нормандских переговорах.

Мельник считает, что не стоит надеяться на резкую перемену взглядов немцев. Вероятнее всего, для Берлина в будущем РФ все еще будет играть "определяющую роль" в мировом порядке. Этого немецкая элита в принципе даже сейчас не скрывает, говорит посол.

Мельник рассказал об отношении немцев к помощи Украине

Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник рассказал об отношении немецкого общества и правительства к теме "военной помощи" Украине.

По его словам, там бытует мнение, что ФРГ сделала уже более, чем достаточно для Киева. Если ранее призывы и темы по поводу помощи Украине циркулировали в обществе едва ли не каждый день, то теперь ведущие таблоиды Германии не так часто дают такую повестку.

Он заявил, что в этом есть определенная выгода для немецкого правительства, ведь ранее оно столкнулось с сильным давлением общества из-за задержки помощи Украине.

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