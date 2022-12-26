Украина на официальном уровне заявила, что пребывание России в Совбезе ООН и в организации является нелегитимным.

Украина инициировала процесс исключение России из Совета Безопасност ООН и в целом из Организации Объединенных Наций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия - это узурпатор места Советского Союза в Совете Безопасности ООН.

"Сегодня мы сделали важный шаг. Украина инициировала процесс, направленный на исключение России из Совета Безопасности ООН и организации в целом. Мы заявили на официальном уровне свою подробную и аргументированную позицию, почему пребывание России в Совбезе ООН и в организации - нелегитимно. Мы предоставили детальные доказательства того, как 31 год назад российская делегация, по сути, просто оккупировала кресло СССР в СБ ООН - государства, которое на тот момент прекратило свое существование - без каких-либо уставных оснований для этого", - заявил Кулеба.

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Как подчеркнул министр, "изнасилование" Устава ООН произошло на основании простого изменения табличек "СССР" на "Российская Федерация".

"Это грубое нарушение пункта 2 Статьи 4 Устава ООН, который четко определяет единую легитимную процедуру приобретения членства в Организации", - заявил Кулеба.

В то же время, как отметил министр, более трех десятилетий на этот позорный факт просто закрывали глаза. "Но Украина не будет молчать. Сегодня мы начали борьбу за лишение России статуса постоянного члена Совбеза ООН. Эта борьба не будет простой. Ей будут противодействовать, и не только Россия. Но мы не будем мириться с ложью и фальсификацией. Задачи бывают сложными, но для нас не бывает ничего невозможного", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что в заключительном фрагменте без преувеличения исторического документа, который МИД сегодня обнародовало, сказано:

"Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания в Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом".

Кулеба заявил, что руководствуясь принципом равноправия членов ООН, Российская Федерация должна пройти тот же международно-правовой путь приобретения членства в Организации, что и другие страны.

"Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления, и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации", - заявил глава МИД. Он добавил, что каждый посол Украины теперь будет работать над выполнением поставленной задачи.

Россия в Совете Безопасности ООН

Россия - одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это дает ей возможность блокировать принятие любых решений в этой структуре. Также, Москва откровенно злоупотребляет этой площадкой, продвигая свою пропаганду. Слушать этот бред у дипломатов других государств уже не хватает сил.

Учитывая развязанную Россией войну против Украины, которая нарушает Устав ООН и другие основополагающие принципы организации, в сентябре президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество лишить Россию постоянного членства в Совете безопасности ООН и исключить из всех международных организаций. Глава нашего государства подчеркнул, что Россия совершает политику геноцида, шантажирует мир ядерным оружием и надвигает радиационную катастрофу. Поэтому РФ не может оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето.

Между тем, в Конгресс США была внесена резолюция с призывом к президенту Джо Байдену вывести Россию из Совбеза ООН. В свою очередь спикер Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США убрали бы Россию из Совбеза ООН, если бы существовал соответствующий механизм приостановки членства. И хотя Устав ООН действительно не имеет никаких положений об устранении постоянного члена Совбеза, это все же возможно, если оспорить статус России как наследницы места Советского Союза в СБ ООН.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина готовится доказать незаконность пребывания России в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. "Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без должных юридических оснований вследствие откровенно мошеннической схемы, которая произошла 31 год назад", - сказал Кулеба.

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