В МИД отмечают, что три десятилетия членства РФ в ООН обозначены войнами и захватом территорий других стран, а также силовым изменением международно признанных границ.

Российская Федерация злоупотребляет правом вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, что может привести к разрушению всей системы ООН.

Об этом говорится в заявлении МИД относительно нелегитимности пребывания Российской Федерации в Совете безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом. В заявлении сказано, что действия РФ противоположны понятию "миролюбия".

"Три десятилетия ее незаконного пребывания в ООН отмечены войнами и захватом территорий других стран, силовым изменением международно признанных границ, попытками удовлетворить захватнические и неоимперские амбиции", - сказано в заявлении.

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Отмечается, что с 1991 года Российская Федерация 31 раз применила право вето в Совете безопасности ООН, что почти вдвое больше, чем любой другой постоянный член Совбеза.

В частности, как говорится в заявлении, яркими примерами злоупотребления правом вето стало блокирование резолюции о создании трибунала в расследовании по факту сбития самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17; признания массовых убийств в Сребренице геноцидом и предпосылки для национального примирения в Боснии и Герцеговине; реагирования на политическую и гуманитарную ситуацию в Венесуэле; продления мандата наблюдательной миссии ООН в Грузии в критический для страны момент; усиления санкционного режима в отношении КНДР, а также 16 резолюций по Сирии.

"На нынешнем этапе агрессии Российская Федерация, которая чувствует свою полную безнаказанность, перешла к шантажу международного сообщества угрозами применения ядерного оружия. Это лишь вопрос времени, когда действия РФ дискредитируют и разрушат всю систему ООН – единую и безальтернативную глобальную межправительственную институцию, которая объединяет за столом переговоров все государства мира", - сказано в заявлении.

В то же время, как заявили в МИД, вопрос судьбы России в ООН должен решаться в общем контексте ее ответственности за грубые нарушения норм и принципов международного права, а также за преступления, которые совершаются на территории Украины, в том числе за военные преступления и преступления против человечности, а также преступление геноцида.

"Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом. Исходим из того, что устранение Российской Федерации из Совета безопасности ООН не будет иметь обратной силы относительно предыдущих решений этого органа и не повлечет за собой аннулирование или пересмотр резолюций Совета безопасности, принятых до сих пор", - сказано в заявлении.

Исключение России из Совбеза ООН

Как сообщал УНИАН, Украина инициировала процесс исключения РФ из Совета Безопасности ООН и организации в целом. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что пребывание России в Совбезе ООН и в организации в целом является нелегитимным. Россия - это узурпатор места Советского Союза в Совете Безопасности ООН. А мир более 30 лет закрывал глаза на "изнасилование" Устава ООН, который произошел на основе простой смены табличек "СССР" на "Российская Федерация".

Ранее Дмитрий Кулеба уже сообщал о намерении Украины доказать незаконность пребывания России в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. "Россия занимает место постоянного члена Совбеза ООН без должных юридических оснований вследствие откровенно мошеннической схемы, которая произошла 31 год назад", - сказал Кулеба.

Россия как один из постоянных членов Совета безопасности ООН имеет возможность блокировать принятие любых решений в этой структуре. Также, Москва злоупотребляет этой площадкой, продвигая свою пропаганду, от которой дипломатов других государств уже просто выворачивает.

В сентябре президент Владимир Зеленский уже призывал международное сообщество лишить Россию постоянного членства в Совете безопасности ООН и исключить из всех международных организаций.

Недавно в Конгресс США внесли резолюцию, которая призывает президента Джо Байдена вывести Россию из Совбеза ООН. Впрочем, спикер Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США убрали бы Россию с Совета Безопасности ООН, если бы существовал соответствующий механизм приостановки членства.

И хотя Устав ООН действительно не имеет никаких положений об устранении постоянного члена Совбеза, это все же возможно, если оспорить статус России как наследницы места Советского Союза в СБ ООН.

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