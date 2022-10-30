Албанский дипломат добавил, что Совбез ООН не может подыгрывать самозабвенной российской пропаганде.

Россия загружает Совет Безопасности ООН своими пропагандистскими заявлениями, ни одно из которых не оказывается правдивым.

Об этом заявил представитель Албании в ООН на заседании Совбеза, который созвала РФ.

Представитель Албании отметил, что это уже четвертое или пятое заседание Совета Безопасности ООН, созванное по запросу России, во время которого ни одно из заявлений инициатора заседания не оказывается правдивым. Дипломат подчеркнул, что результат этих заседаний постоянно оказывается "ничтожным".

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"Я задаю вопрос: что, Совету Безопасности больше нечем заняться?" – возмутился он.

Албанский дипломат добавил, что Совбез ООН не может подыгрывать самозабвенной российской пропаганде, которой сама Россия "упивается".

Заявления России в Совбезе ООН

Россия не устает распространять пропагандистские заявления на международном уровне.

Так, в конце октября 2022 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на территории Украины нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров. По его словам, в Украине якобы реализовали проекты по изучению возможности распространения инфекций через мигрирующих птиц и летучих мышей.

Ранее на закрытом заседании Совбеза ООН Небензя распространил фейк о создании "грязной бомбы" Украиной. По его словам, Украина может создать опасное оружие, скрыв этот факт от мирового сообщества.

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