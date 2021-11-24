В ЕС призывают Россию прекратить принимать односторонние меры, которые лишь провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины.

В Европейском Союзе осудили указ президента России Владимира Путина о признании товарных сертификатов с неподконтрольных правительству Украины отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении представителя по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петера Стано, обнародованном на сайте Европейской службы внешних связей.

"Европейский Союз осуждает российский указ, подписанный президентом Путиным 15 ноября по упрощению торговых правил для обеспечения увеличения доступа товаров из временно неподконтрольных правительству Украины районов Донецкой и Луганской областей. Этот указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных правительству Украины районов Донецкой и Луганской областей от Украины вопреки целям Минских договоренностей", – отмечается в заявлении.

Читайте также"Опасения усиливаются": глава МИД Эстонии высказалась об угрозе вторжения Путина в УкраинуВ ЕС заявили, что такие односторонние меры РФ нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля, и создают потенциал усиления напряжения и сохранения текущего статус-кво, одновременно препятствуя будущему процессу реинтеграции.

"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые лишь провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Европейский Союз в связи с этим продолжит внедрять политику непризнания", – сказал Стано.

Напомним, 15 ноября президент Российской Федерации подписал указ №657 о признании Россией так называемых "сертификатов о происхождении товаров", которые выдаются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Украина передала ноту протеста МИД России из-за указа о признании товарных сертификатов ОРДЛО.

Автор: Виталий Саенко