Указ президента РФ противоречит букве и духу Минских договоренностей, отметил глава украинского МИДа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает от Франции и Германии осуждения нового указа президента Российской Федерации Владимира Путина, которым предусмотрена дальнейшая экономическая интеграция оккупированных территорий Донбасса в состав России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал журналистам в Брюсселе после встречи с главами МИД Франции и Германии.

"Я также проинформировал немецкого и французского коллег об указе президента Путина, который вышел буквально сегодня и по сути говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Луганской и Донецкой областей – временно оккупированных территорий Украины – с экономикой Российской Федерации. И мы ожидаем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей", – подчеркнул Кулеба.

Читайте такжеГлава МИД Украины объяснил, почему ЕС не стоит идти на уступки РоссииКак сообщило российское агентство ТАСС, Путин сегодня подписал указ об "оказании гуманитарной поддержки" населению оккупированных Россией отдельных районов в Донецкой и Луганской областях.

В частности, Путин поручил правительству РФ в месячный срок предпринять ряд мер, смягчающих условия допуска на российский рынок товаров с ОРДЛО. Речь идет, в частности, о допуске таких товаров к госзакупкам наравне с российскими.

Кроме того, правительству РФ также в месячный срок поручено обеспечить признание в России действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими на оккупированной Россией территории Донбасса.

Напомним, в 2014 году российская сторона начала раскачивать ситуацию на Донбассе и поддержала боевиков, которые потом захватили часть востока Украины и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Боевики не раз заявляли о том, что видят псевдореспублики в составе России.

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Автор: Виталий Саенко