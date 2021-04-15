Урсула фон дер Ляєн напомнила, что COVID-паспорта будут признаваться везде в ЕС и будут доступными для каждого.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что "цифровые зеленые сертификаты" (так называемые COVID-паспорта) для путешествий во время пандемии коронавируса будут готовы к лету.

Об этом президент Еврокомиссии сообщила в микроблоге Twitter.

В частности, она приветствовала новость о том, что послы Евросоюза согласовали переговорную позицию, которую Совет ЕС будет отстаивать в переговорах с Европарламентом, по разработке и введению "цифровых зеленых сертификатов" для путешествий во время пандемии.

"Важный шаг вперед: он приближает нас ближе к нашей цели - ввести в действие сертификаты до июня, чтобы создать возможность европейцам безопасно путешествовать этим летом", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что эти сертификаты будут признаваться везде в ЕС и будут доступны для каждого.

"Сейчас мы должны оставаться сдержанными, но подготовка зависит от времени", - отметила президент Еврокомиссии.

Что этому предшествовало

14 апреля постоянные представители стран-членов Европейского Союза в Брюсселе согласовали позицию Совета ЕС для ведения переговоров между институтами Евросоюза о введении "цифровых зеленых сертификатов" для путешествий во время пандемии коронавируса.

Европарламент на пленарной сессии 26-29 апреля должен одобрить свою позицию относительно сертификатов, а затем должны начаться переговоры.

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Автор: Виталий Саенко