Издание, ссылаясь на источники, заявляет, что систему выдачи паспортов планируют подготовить к лету этого года.

Страны Европейского Союза официально согласились на запуск COVID-паспортов в качестве шага к открытию туризма этим летом и обсудят детали с законодателями в мае.

Об этом Reuters сообщили два источника.

Кому будут выдавать COVID-паспорта

Сертификаты позволят вакцинированным, выздоровевшим от COVID-19 или с отрицательными результатами тестов легче путешествовать по ЕС, где ограничения на передвижение серьезно сказались на индустрии путешествий и туризма уже более года.

Соглашение государств-членов включает положения против дискриминации тех, кто не может или не хочет проходить вакцинацию, и позволяет проводить ряд тестов для подтверждения выздоровления.

Когда COVID-паспорта появятся на практике

27 стран-членов ЕС «подчеркнули свое обязательство подготовить структуру к лету 2021 года», - говорится в документе, одобренном национальными посланниками, который есть в распоряжении Reuters.

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Как сообщает издание, Европейский парламент, который также должен согласиться с этим предложением, чтобы оно вступило в силу, должен согласовать свою позицию в конце этого месяца, и ожидается, что заключительные переговоры между законодателями, национальными посланниками и исполнительной властью блока начнутся в мае.

Страны ЕС параллельно работают над тем, чтобы обеспечить «наличие необходимых технологических решений», говорится в решении EU27, чтобы новые цифровые или бумажные сертификаты можно было использовать после утверждения, говорится в материале.

Вопрос по признанию вакцин

В то время как государства-члены будут обязаны признавать вакцины, одобренные ЕС, определенные страны могут также выдавать сертификаты на уколы российской вакцины Sputnik или китайской вакцины Sinovac, которые разрешены только на их территории.

Другие страны ЕС будут решать, принимать ли сертификат, относящийся к вакцине, не утвержденной регулирующими органами ЕС, пишет издание.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине для применения зарегистрированы вакцины Pfizer/ BioNTech, CoviShield от Oxford/AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации препаратом CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови. Вскоре поставки индийской вакцины прекратились. 13 апреля начались прививки вакциной китайской CoronaVac.

В Украине с начала вакцинальной кампании привито 400 тысяч человек. За сутки против COVID-19 прививают около 15 тысяч.

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Автор: Тарас Сидоржевский