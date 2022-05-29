Северодонецк Луганской области остается под украинским флагом, российские войска не продвинулись дальше гостиницы "Мир".
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале поздно вечером 28 мая.
"Обстрелы не утихают, горячее всего - в Северодонецке. Город под украинским флагом", - отметил он.
По словам Гайдая, оккупанты до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, несут значительные потери.
Он также добавил, что продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты зашли на территорию гостиницы "Мир" в Северодонецке.
Ранее эксперт Николай Сунгуровский заявил, что России нужна быстрая победа, поэтому ее войска начали наступление на Луганскую область. Для них поставлена задача – окружить Северодонецк.