По словам Гайдая, оккупанты так и контролируют территорию отеля "Мир", но дальше они не продвинулись.

Северодонецк Луганской области остается под украинским флагом, российские войска не продвинулись дальше гостиницы "Мир".

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале поздно вечером 28 мая.

"Обстрелы не утихают, горячее всего - в Северодонецке. Город под украинским флагом", - отметил он.

По словам Гайдая, оккупанты до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, несут значительные потери.

Он также добавил, что продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты зашли на территорию гостиницы "Мир" в Северодонецке.

Ранее эксперт Николай Сунгуровский заявил, что России нужна быстрая победа, поэтому ее войска начали наступление на Луганскую область. Для них поставлена задача – окружить Северодонецк.

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