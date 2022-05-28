В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На Славянском направлении группировка войск противника принимает меры для возобновления наступления на отдельных направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, информируя об оперативной ситуации относительно российского вторжения.

Враг продолжает переброску железной дорогой вооружения, военной техники и других материальных средств с территории Российской Федерации в район Купянска Харьковской области.

После проведения доразведки беспилотными авиационными комплексами враг обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Великая Камышеваха, Долгенькое, Дубрава и нанес авиационного удара вертолетами в районе населенного пункта Долгенькое.

При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.

На Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман. Самолеты штурмовой авиации нанесли 3 авиационных удара в районе населенного пункта Диброва.

На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганское. Продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии соприкосновения, боевые действия продолжаются. Самолеты штурмовой авиации нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, веселое и Каменка.

На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель - окружение наших войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел контрбатарейную борьбу и осуществлял огневое поражение наших войск.

На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей.

На Харьковском направлении вражеские подразделения сосредоточивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск продолжается инженерное оборудование позиций в районе западнее населенного пункта Казачья Лопань.

В результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области.

Также сообщается, что в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится два носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ситуация в Черном море:

У причалов Графской бухты Севастополя заметили четыре корабля Черноморского флота России.

На берегу Графской бухты расположена топливная база Черноморского флота. Пять российских кораблей в Черном море продолжают угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины, однако часть кораблей из-за шторма направились в укрытия возле оккупированного Россией Крыма.

При этом спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что полученных Украиной к настоящему времени ракет уже достаточно, чтобы потопить весь ЧФ РФ.

По состоянию на 28 мая в готовности к применению в Черном море было два российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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