Отмечается, что "причины для введения временной защиты остаются".

Европейская комиссия предложила продлить срок защиты украинских беженцев в ЕС еще на один год - до 4 марта 2026 года. Министры внутренних дел рассмотрят этот вопрос на встрече в Люксембурге.

Издание Le Monde пишет, что ожидается, что это решение будет одобрено.

"Учитывая продолжающиеся атаки России на жизненно важную гражданскую инфраструктуру по всей Украине, условия для возвращения людей в страну пока не являются безопасными и устойчивыми", - поясняет европейская исполнительная власть.

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Отмечается, что "причины для введения временной защиты остаются, и ее следует продлить еще на один год".

Страны ЕС, которые приняли наибольшее количество украинских беженцев, - это Германия (более 1,2 миллиона), Польша (почти миллион) и Чехия (почти 400 тысяч человек).

Украинцы в Европе - последние новости

Немецкое издание Bild сообщило, что большинство украинских беженцев в Германии не нашли работу. Всего в стране зарегистрировали 1,1 миллиона беженцев из Украины, из них 716 тысяч трудоспособного возраста от 15 до 65 лет. При этом только 113 тысяч имеют официальную работу с соцпакетом и еще 36 тысяч частично заняты.

При этом в Чехии запустили пилотный проект добровольного возвращения украинцев домой, который предусматривает, что беженцам оплатят билеты на автобус. В то же время Германия не намерена насильно возвращать украинцев домой.

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